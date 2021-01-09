Никитина рассказала о победе на чемпионате Европы

Российская скелетонистка Елена Никитина отметила, что золотая медаль на чемпионате Европы в Германии стала очень приятным и довольно неожиданным достижением. По ее словам, победить на сложной трассе в Винтерберге удалось только с девятой попытки.

«Победа в Винтерберге — это просто какое-то чудо, — цитирует «РИА Новости» Никитину. — Здесь каждый год проводятся этапы Кубка мира и сейчас я наконец-то выиграла — с девятой попытки. Когда финишировала, то понимала, что проехала второй заезд лучше, чем первый. Но я знала, что немки на своей трассе чувствуют себя намного увереннее и едут быстрее. Я поняла главное — надо быть спокойной. Мне тренер (Денис Алимов) перед второй попыткой сказал: «Если ты проедешь спокойно, то выиграешь» (с улыбкой). И я даже не смотрела на результаты моих соперниц.

?Лучшим за все годы результатом на трассе в Винтерберге было третье место. Я заняла его каким-то чудом, и сама не поняла, как это случилось. А обычно здесь всегда оказываюсь в конце первой десятки. Но сейчас все получилось удачно. После первой попытки я шла второй и отставание от лидера было совсем небольшое. Я думала, что стать второй здесь будет хорошо. Но это все же поражение, а мне хочется выиграть. И я очень рада, что мне наконец-то удалось победить в Винтерберге".