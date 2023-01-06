Кимберли Бос из Нидерландов выиграла этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге
Спортсменка из Нидерландов Кимберли Бос выиграла этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге.
Второй стала Мирела Ранева из Канады. Замкнул тройку призеров немка Ханна Найзе.
Ранее в соревнованиях среди мужчин победу одержал представитель сборной Германии Кристофер Гротгер.
Скелетон
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Женщины
1. Кимберли Бос (Нидерланды) — 1.57,18 (58,68 + 58,50)
2. Мирела Ранева (Канада) — 1.57,24 (58,60 + 58,64)
3. Ханна Найзе (Германия) — 1.57,34 (58,82 + 58,52)
4. Тина Херманн (Германия) — 1.57,40 (58,71 + 58,69)
5. Янина Флок (Австрия) — 1.57,68 (59,02 + 58,66)
6. Сюзанн Крехер (Германия) — 1.57,72 (59,25 + 58,47)
7. Фрейя Тарбит (Великобритания) — 1.58,05 (59,22 + 58,83)
8. Валентина Маргальо (Италия) — 1.58,08 (59,00 + 59,08)
9. Ким Мейлеманс (Бельгия) — 1.58,13 (59,62 + 58,51)
10. Джейн Чэннелл (Канада) — 1.58,20 (59,08 + 59,12)