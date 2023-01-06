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Сегодня, 20:22

Кимберли Бос из Нидерландов выиграла этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортсменка из Нидерландов Кимберли Бос выиграла этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге.

Второй стала Мирела Ранева из Канады. Замкнул тройку призеров немка Ханна Найзе.

Ранее в соревнованиях среди мужчин победу одержал представитель сборной Германии Кристофер Гротгер.

Скелетон

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

1. Кимберли Бос (Нидерланды) — 1.57,18 (58,68 + 58,50)

2. Мирела Ранева (Канада) — 1.57,24 (58,60 + 58,64)

3. Ханна Найзе (Германия) — 1.57,34 (58,82 + 58,52)

4. Тина Херманн (Германия) — 1.57,40 (58,71 + 58,69)

5. Янина Флок (Австрия) — 1.57,68 (59,02 + 58,66)

6. Сюзанн Крехер (Германия) — 1.57,72 (59,25 + 58,47)

7. Фрейя Тарбит (Великобритания) — 1.58,05 (59,22 + 58,83)

8. Валентина Маргальо (Италия) — 1.58,08 (59,00 + 59,08)

9. Ким Мейлеманс (Бельгия) — 1.58,13 (59,62 + 58,51)

10. Джейн Чэннелл (Канада) — 1.58,20 (59,08 + 59,12)

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Немец Гротгер выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге
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