Скелетонистка Елена Никитина объяснила, почему в разгар сезона уехала на Бали

Призер Олимпиады-2014 Елена Никитина в интервью «СЭ» заявила, что пропускает нынешний сезон по согласованию с руководством Федерации бобслея России. Во время Игр в Пекине-2022 30-летняя скелетонистка обвинила в своих неудачах тренера и федерацию, и почти сразу отправилась за границу — сначала в Таиланд, а потом на Бали. Елена не принимала участия в соревнованиях текущего сезона.

— После Олимпиады в Пекине сказала руководителям, что сезон точно пропускаю. И потом посмотрим, есть ли смысл тренироваться, — отметила Никитина в интервью олимпийской чемпионке Алле Шишкиной.

— Почему именно Бали?

— Однажды приехала сюда и поняла, что это прямо мое место. Где можно отдохнуть и душой, и телом. Вроде как у бабушки в деревне, только идешь по ней босичком — тепло, хорошо, раз — и какой-нибудь классный ресторан попался, лучше, чем в центре Москвы. И ты туда можешь зайти и без обуви, и в плавочках, и в пижамке — никто ничего не скажет, спокойно садишься. Полная свобода действий. Плюс солнце, фрукты, океан — все в одном месте. Поэтому решила, что свободное время стану проводить тут.

— Сколько в этот приезд получается?

— На Бали — три месяца. Вначале полетела к друзьям в Таиланд на две недельки — с одним рюкзаком. Потом поняла, что никаких международных соревнований нет, в этом сезоне отдыхаю — и что тогда в Москве сидеть? Поговорила с Сережей (Сергей Чудинов, гражданский муж Елены. — Прим. «СЭ») — он посоветовал отправляться на Бали, сказал, что тоже приедет, когда закончит дела. Вот как раз пару дней как добрался. И, думаю, еще месяц мы здесь точно пробудем.