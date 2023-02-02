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Сегодня, 12:05

Скелетонистка Елена Никитина объяснила, почему в разгар сезона уехала на Бали

Отдел спорта «СЭ»
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Призер Олимпиады-2014 Елена Никитина в интервью «СЭ» заявила, что пропускает нынешний сезон по согласованию с руководством Федерации бобслея России. Во время Игр в Пекине-2022 30-летняя скелетонистка обвинила в своих неудачах тренера и федерацию, и почти сразу отправилась за границу — сначала в Таиланд, а потом на Бали. Елена не принимала участия в соревнованиях текущего сезона.

— После Олимпиады в Пекине сказала руководителям, что сезон точно пропускаю. И потом посмотрим, есть ли смысл тренироваться, — отметила Никитина в интервью олимпийской чемпионке Алле Шишкиной.

— Почему именно Бали?

— Однажды приехала сюда и поняла, что это прямо мое место. Где можно отдохнуть и душой, и телом. Вроде как у бабушки в деревне, только идешь по ней босичком — тепло, хорошо, раз — и какой-нибудь классный ресторан попался, лучше, чем в центре Москвы. И ты туда можешь зайти и без обуви, и в плавочках, и в пижамке — никто ничего не скажет, спокойно садишься. Полная свобода действий. Плюс солнце, фрукты, океан — все в одном месте. Поэтому решила, что свободное время стану проводить тут.

— Сколько в этот приезд получается?

— На Бали — три месяца. Вначале полетела к друзьям в Таиланд на две недельки — с одним рюкзаком. Потом поняла, что никаких международных соревнований нет, в этом сезоне отдыхаю — и что тогда в Москве сидеть? Поговорила с Сережей (Сергей Чудинов, гражданский муж Елены. — Прим. «СЭ») — он посоветовал отправляться на Бали, сказал, что тоже приедет, когда закончит дела. Вот как раз пару дней как добрался. И, думаю, еще месяц мы здесь точно пробудем.

Елена Никитина. «Если скажут, что готовимся к чемпионату мира, — вернусь. Если нет — посмотрим». Звезда скелетона — об отъезде за границу
Елена Никитина
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