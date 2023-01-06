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Сегодня, 16:37

Немец Гротгер выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге

Иван Шитик
Корреспондент
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Немецкий спортсмен Кристофер Гротгер выиграл этап Кубка мира по скелетону в Винтерберге.

Вторым стал его соотечественник Аксель Юнгк. Замкнул тройку призеров Мэтт Уэстон из Велшикобритании.

Скелетон

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.54,32 (56,88 + 57,44)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 1.54,71 (56,88 + 57,83)

3. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.54,72 (57,12 + 57,60)

4. Маркус Уайатт (Великобритания) — 1.54,85 (57,14 + 57,71)

5. Янь Вэнан (Китай) — 1.54,88 (56,88 + 58,00)

5. Ким Джи Су (Корея) — 1.54,88 (57,08 + 57,80)

7. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.54,92 (57,05 + 57,87)

8. Амедео Баньис (Италия) — 1.55,14 (57,19 + 57,95)

9. Остин Флориан (США) — 1.55,16 (57,43 + 57,73)

10. Крейг Томпсон (Великобритания) — 1.55,18 (57,31 + 57,87)

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