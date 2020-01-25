Шаоан выиграл ЧЕ на дистанции 1500 метров, Елистратов — пятый
17:32
Венгр Лю Шаоан на дистанции 1500 метров стал победителем чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в Дебрецене. Лучшим из россиян стал Семен Елистратов, который показал пятый результат.
Дебрецен (Венгрия)
Чемпионат Европы
Мужчины
1 500 м
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.25,871
2. Ицхак де Лат (Голландия) — 2.25,960
3. Владислав Быканов (Израиль) — 2.26,075
4. Стейн Десмет (Бельгия) — 2.26,174
5. Семен Елистратов (Россия) — 2.26,319
6. Павел Ситников (Россия) — 2.26,750
7. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.55,043
9. Александр Шульгинов (Россия) — 2.22,061
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