Венгр Лю Шаоан на дистанции 1500 метров стал победителем чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в Дебрецене. Лучшим из россиян стал Семен Елистратов, который показал пятый результат.

Дебрецен (Венгрия)

Чемпионат Европы

Мужчины

1 500 м

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.25,871

2. Ицхак де Лат (Голландия) — 2.25,960

3. Владислав Быканов (Израиль) — 2.26,075

4. Стейн Десмет (Бельгия) — 2.26,174

5. Семен Елистратов (Россия) — 2.26,319

6. Павел Ситников (Россия) — 2.26,750

7. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.55,043

9. Александр Шульгинов (Россия) — 2.22,061