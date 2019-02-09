Ким Кун У завоевал золото на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Турине, Елистратов - 4-й

Корейский шорт-трекист Ким Кун У стал первым на дистанции 1 500 метров на этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Турине. Второе место занял еще один представитель Кореи Хон Кюнь Хван. Бронза досталась канадцу Стивену Дюбуа. Россиянин Семен Елистратов стал 4-м.

Шорт-трек

Турин (Италия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Ким Кун У (Корея) - 2.12,823

2. Хон Кюнь Хван (Корея) - 2.13,227

3. Стивен Дюбуа (Канада) - 2.13,309

4. Семен Елистратов (Россия) - 2.13,372

5. Кеита Ватанабе (Япония) - 2.13,529

6. Тибо Фоконне (Франция) - 2.13,593

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