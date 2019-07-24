Пост в Instagram Роналду стоит дороже, чем у Месси, Неймара и Бекхэма

Пост в Instagram нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду стоит 975 тысяч долларов, cообщает Hopper.

Таким образом, его Instagram стал самым дорогим среди спортсменов в 2019 году. На втором месте условного рейтинга издания расположился нападающий "ПСЖ" Неймар с 722 тысячами долларов за пост, на третьем - нападающий "Барселоны" Лионель Месси с 648 тысячами долларов за пост, на четвертом - бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм с 357 тысячами долларов.

В топ-10 рейтинга самых дорогих постов в Instagram также вошли бывший нападающий "Барселоны" Роналдинью (256 тысяч долларов), полузащитник "Реала" Гарет Бэйл (218 тысяч), нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович (200 тысяч) и нападающий "Барселоны" Луис Суарес (184 тысячи).