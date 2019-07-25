Нурмагомедов - самая успешная российская знаменитость до 40 лет по версии Forbes. Он обошел даже Бузову

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал первым в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, по версии журнала Forbes.

За год он заработал 11,5 миллиона долларов. На втором месте рейтинга оказалась телеведущая Ольга Бузова с годовым доходом в размере 4,4 миллиона долларов. А третьим в нем стал форвард "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин с доходом в 14,5 миллиона долларов.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла в рейтинге 33-е место с годовым доходом в 800 тысяч долларов, а двукратная чемпионка мира Евгения Медведева расположилась на 40-м месте рейтинга, заработав за год 700 тысяч долларов.