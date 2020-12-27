Жар Щербаковой и возвращение Медведевой, будущее «Спартака» после Тедеско, ночь разгромов на МЧМ

В последний день чемпионата России произошло немало событий.

Ковид едва не отменил турнир, но в итоге сделал борьбу за победу сверхдраматичной.

Инсайды «СЭ» о настоящем и будущем красно-белого клуба.

Но это не рекорд МЧМ.

Интервью нападающего молодежной сборной России Василия Пономарева.