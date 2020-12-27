Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Жар Щербаковой и возвращение Медведевой, будущее «Спартака» после Тедеско, ночь разгромов на МЧМ

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 27 декабря.
?

Медведева вернулась на лед! Она прыгнула тройной и установила рекорд чемпионата

В последний день чемпионата России произошло немало событий.

Щербакова и Тутберидзе — гладиаторы! Они и коронавирус сделали этот чемпионат России историческим

Ковид едва не отменил турнир, но в итоге сделал борьбу за победу сверхдраматичной.

«Спартак»: почему остался Тедеско, что будет после него

Инсайды «СЭ» о настоящем и будущем красно-белого клуба.

Страшное унижение немецкого хоккея. Канада забила Германии 16 голов!

Но это не рекорд МЧМ.

«Девушки мне не пишут». О чем думает, что читает и как живет герой матча против США

Интервью нападающего молодежной сборной России Василия Пономарева.

ЦИТАТА
Спасибо себе, что не снялась, поборолась — и все получилось
Анна Щербакова
чемпионка России по фигурному катанию

Дружба на 1,5 миллиарда рублей. Банк без лицензии пять лет обманывал звезду НХЛ

читать >

Почти не изменились. Овечкин, Буре, Федоров и Малкин тоже когда-то играли на МЧМ

читать >

Хватит осуждать и жалеть Щербакову! Спорт не терпит жалости и сантиментов

читать >

Щербакова и Туктамышева — главные герои чемпионата России. Но их истории рассказывают не полностью

читать >

От мужиков к джентльменам. Карпин справляется с перестройкой в «Ростове»

читать >

Трагедия Трусовой: она создала новую реальность, в которой ей самой уже нет места

читать >

Мухач-людоед, Выживший и Джорнимен, нашедший суперсилу. 5 лучших бойцов UFC в 2020-м

читать >

Перейдет ли Месси в «ПСЖ»? Главные слухи дня

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир