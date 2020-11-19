Все о провале сборной в Белграде: слова Черчесова, аналитика СМИ, реакция пользователей

Слова тренера после разгрома в Белграде.

Обозреватель «СЭ» — о проблемах национальной команды и вопросах к Черчесову.

Унизительное поражение в Белграде от Сербии (0:5) подвело черту под одним из самых неудачных годов в истории сборной России.

Как на провал команды Станислава Черчесова отреагировали российские СМИ.

Кошмар нашей сборной — в картинках и числах.