Все о провале сборной в Белграде: слова Черчесова, аналитика СМИ, реакция пользователей
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 19 ноября.
«Отставка? Вопрос не ко мне». Черчесов — о разгроме в Сербии, Дзюбе и Гильерме
Слова тренера после разгрома в Белграде.
Обозреватель «СЭ» — о проблемах национальной команды и вопросах к Черчесову.
Унизительное поражение в Белграде от Сербии (0:5) подвело черту под одним из самых неудачных годов в истории сборной России.
Как на провал команды Станислава Черчесова отреагировали российские СМИ.
Кошмар нашей сборной — в картинках и числах.
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