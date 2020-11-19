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Все о провале сборной в Белграде: слова Черчесова, аналитика СМИ, реакция пользователей

19:45
Сборная России в матче против Сербии. Фото Marko Djurica, Reuters
Сборная России в матче против Сербии. Фото Marko Djurica, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 19 ноября.

«Отставка? Вопрос не ко мне». Черчесов — о разгроме в Сербии, Дзюбе и Гильерме

Слова тренера после разгрома в Белграде.

За 0:5 стыдно. Но к Евро сборная будет другой — и по составу, и по подготовке. Рабинер о разгроме в Белграде

Обозреватель «СЭ» — о проблемах национальной команды и вопросах к Черчесову.

Сборная России: провал-2020

Унизительное поражение в Белграде от Сербии (0:5) подвело черту под одним из самых неудачных годов в истории сборной России.

Реакция российских СМИ на провал сборной России в матче с Сербией в Лиге наций

Как на провал команды Станислава Черчесова отреагировали российские СМИ.

Реализации нет, опорной зоны — тоже. Почему Россия проиграла Сербии

Кошмар нашей сборной — в картинках и числах.

ЦИФРА ДНЯ
0:5
сборная России разгромлена Сербией в Лиге наций
ЦИТАТА
Отставка? Вопрос не ко мне
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

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