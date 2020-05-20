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Вопросы по возобновлению РПЛ, новый контракт Гончаренко и острое мнение Широкова о Семине

21:44
Кубок РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кубок РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 20 мая.

В РПЛ все равны. Но некоторые равнее

Константин Алексеев — о проблемах по возобновлению премьер-лиги.

Виктор Гончаренко: «Последний шанс? Срок нового контракта с ЦСКА меня абсолютно не смущает»

Главный тренер армейцев — о продлении соглашения с красно-синими до конца сезона-2020/21.

Роман Широков: «Состав «Локо» не слабее, чем у «Зенита». Почему Семин не встроил в игру Смолова?!»

Бывший игрок сборной — о коронавирусе у футболистов РПЛ, плотном графике и словах Карпина.

Месси помолодел, Роналду не изменился, Рамос и Смолов заросли: как звезды футбола выглядят после карантина

Кто из футболистов сменил имидж во время самоизоляции.

«В первую очередь это вина населения. Отношение было легкомысленным». Камил Гаджиев — о пандемии в Дагестане

Глава Fight Nights Global — о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.

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