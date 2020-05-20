Вопросы по возобновлению РПЛ, новый контракт Гончаренко и острое мнение Широкова о Семине

Константин Алексеев — о проблемах по возобновлению премьер-лиги.

Главный тренер армейцев — о продлении соглашения с красно-синими до конца сезона-2020/21.

Бывший игрок сборной — о коронавирусе у футболистов РПЛ, плотном графике и словах Карпина.

Кто из футболистов сменил имидж во время самоизоляции.

Глава Fight Nights Global — о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.