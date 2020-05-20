Вопросы по возобновлению РПЛ, новый контракт Гончаренко и острое мнение Широкова о Семине
21:44
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 20 мая.
В РПЛ все равны. Но некоторые равнее
Константин Алексеев — о проблемах по возобновлению премьер-лиги.
Главный тренер армейцев — о продлении соглашения с красно-синими до конца сезона-2020/21.
Бывший игрок сборной — о коронавирусе у футболистов РПЛ, плотном графике и словах Карпина.
Месси помолодел, Роналду не изменился, Рамос и Смолов заросли: как звезды футбола выглядят после карантина
Кто из футболистов сменил имидж во время самоизоляции.
«В первую очередь это вина населения. Отношение было легкомысленным». Камил Гаджиев — о пандемии в Дагестане
Глава Fight Nights Global — о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.
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