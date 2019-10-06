В РПЛ опять нет лидера, Бобровский остановил Кучерова, за Соболевым следят европейские клубы
19:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 6 октября.
«Ростов» Карпина победил ЦСКА в Москве
ЦСКА в домашней игре 12-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Ростова» (1:3).
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — о своем вызове в сборную России и интересе со стороны английских клубов.
«Локомотив», несмотря на потери в составе и новые травмы, одержал четвертую победу подряд, выиграв у «Арсенала» (2:1).
Обзор главных событий игрового дня НХЛ.
В матче 12-го тура премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге уступил чемпиону России (1:3).
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