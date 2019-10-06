В РПЛ опять нет лидера, Бобровский остановил Кучерова, за Соболевым следят европейские клубы

ЦСКА в домашней игре 12-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Ростова» (1:3).

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — о своем вызове в сборную России и интересе со стороны английских клубов.

«Локомотив», несмотря на потери в составе и новые травмы, одержал четвертую победу подряд, выиграв у «Арсенала» (2:1).

Обзор главных событий игрового дня НХЛ.

В матче 12-го тура премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге уступил чемпиону России (1:3).