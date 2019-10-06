Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

В РПЛ опять нет лидера, Бобровский остановил Кучерова, за Соболевым следят европейские клубы

19:00
6 октября. Москва. ЦСКА — «Ростов» — 0:3. Команда Валерия Карпина одержала уверенную победу на выезде над армейцами.
6 октября. Москва. ЦСКА — «Ростов» — 0:3. Команда Валерия Карпина одержала уверенную победу на выезде над армейцами.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 6 октября.

«Ростов» Карпина победил ЦСКА в Москве

ЦСКА в домашней игре 12-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Ростова» (1:3).

Александр Соболев: «Интерес лондонского «Арсенала»? По-моему, это правда«

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — о своем вызове в сборную России и интересе со стороны английских клубов.

День учителя в Черкизове. Семин обыграл Черевченко

«Локомотив», несмотря на потери в составе и новые травмы, одержал четвертую победу подряд, выиграв у «Арсенала» (2:1).

Вот почему он получает 10 миллионов в год. Бобровский ограбил Кучерова фантастическим сэйвом

Обзор главных событий игрового дня НХЛ.

Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»

В матче 12-го тура премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге уступил чемпиону России (1:3).

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голов
забили нападающие «Ростова» и «Крыльев Советов» Элдор Шомуродов и Александр Соболев
ЦИТАТА
Мне сказали, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть
Александр Соболев
нападающий «Крыльев Советов»

За былые заслуги. Головкину нарисовали победу над Деревянченко

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Самый яркий нокаутер UFC готовится к бою в Москве. Он уже задумался о российском паспорте

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«Отец отравился ядовитым газом и умер. Остались с мамой и тремя братьями». Большое интервью Бориса Михайлова

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Сколько получат российские атлеты за медали в нейтральном статусе

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Вячеслав Колосков: «Кто может вытащить «Динамо» из кризиса? Газзаев»

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Соболев вызван в сборную России вместо Смолова

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Вместо скальпа обидчика — опять неудача. Свечников обставил Овечкина в новой битве

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Русские в «Рейнджерс» уже творят чудеса. Королевская комбинация Панарина и Бучневича

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