У Головина - травма, у "Спартака" - проблемы, у Кучерова - серия без голов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 10 февраля.

ПОВРЕЖДЕНИЕ. Драма в Монпелье: Головин получил травму, "Монако" упустил победу

Александр Головин поучаствовал в голевой комбинации и получил травму голеностопа, без него "Монако" дважды не удержал преимущество в счете в матче с "Монпелье". Клуб россиянина покинул зону вылета, но это пока слабое утешение.

РАЗБОР. Глушаков – не опорник! Что показал "Спартак" в матче со "Слованом"

После феерии в Катаре "Спартак" не узнать: в игре пропала легкость, комбинации даются с большим трудом, а в обороне полыхают пожары. Разбираемся в недочетах в игре команды Олега Кононова.

СОПЕРНИК. У "Фенербахче" много проблем. Но он опасен для "Зенита"

Рассказываем об одном из ведущих клубов Турции, с которым во вторник в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет петербургская команда. Нойштедтер и компания ждут "Зенит" в гости на своем горячем стадионе в непростой период.

НХЛ. У Кучерова – 10 матчей без голов, Тарасенко набрал зверскую форму

"Тампа-Бэй" победила "Питтсбург" в результативном матче – 5:4, лучший бомбардир "Молнии" Никита Кучеров продлил серию без заброшенных шайб. Это и другие события насыщенной ночи НХЛ – в одном обзоре.

ЕВРОТУР Сборная России: кто сыграл круто, а кому надо прибавлять?

В последнем матче Шведских игр сборная России обыграла Чехию (3:1). Игорь Еронко – об итогах этапа Евротура.

БЕСПРЕДЕЛ. Убийства, драки, стрельба: сколько еще безумия будет в детском хоккее?

В субботу вечером на матче игроков 2008 года рождения "Северная Звезда" – "Дмитров" случился эпизод со стрельбой. Один папа юного игрока выстрелил в голову другому из травматического пистолета. Их дети играют в одной команде.

ЛЫЖИ. Четвертые. Без Большунова и Устюгова мы Клебо – не соперники

Второй эшелон сборной России показал, что он не может бороться с Клебо и шведами в спринте. До старта чемпионата мира – десять дней.

РАСКЛАД. "Шесть медалей на чемпионате мира? Это будет суперрезультат"

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – о составе и медальном плане на ЧМ-2019 в Зефельде. Эксклюзивный разбор.

ЗВЕЗДА. Самая красивая лыжница уходит. Мы будем скучать

О том, что она закончит карьеру после чемпионата мира-2019, Линдси Вонн объявила сама незадолго до старта турнира. Впрочем, особого секрета из того, что этот сезон для нее последний, 34-летняя американка не делала уже довольно давно. И все равно грустно.

КОНЬКИ. Юсков и Кулижников без побед

Чемпионат мира в Инцелле оставил смешанные чувства. Наши остались без золота, но у России 11 медалей.

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