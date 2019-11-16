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Трусова и Медведева покорили Москву, матч года России, сборная — без Медведева

19:30
Сборная России: какое место займет команда в отборочной группе? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сборная России: какое место займет команда в отборочной группе? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России: какое место займет команда в отборочной группе? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 16 ноября.

Трусова и Медведева: королевы Москвы

Главное событие этапа «Гран-при» в Москве: противостояние Евгении Медведевой и Александры Трусовой. Медведева после победы в короткой программе побила личный рекорд, уникальная исполнительница четверных Трусова допустила два падения и все равно победила. Обе — королевы. Все, что нужно знать о прокатах — в нашем онлайн и материалах.

Не идеальные, но лучшие

У мужчин — российский подиум этапа «Гран-при» в Москве. Такого не было больше 20 лет.

Игра с лучшими

В Санкт-Петербурге сборная России принимает Бельгию. И эту игру можно назвать матчем года. Команде Черчесова противостоит лидер рейтинга ФИФА, а ей самой очень нужна уверенная победа.

Кубок Дэвиса — без Медведева

Первая ракетка России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев покинул Итоговый турнир в Лондоне с серией поражений 0-3. Из-за усталости он теперь не поможет сборной в финальном турнире Кубка Дэвиса: с Испанией и Надалем, а также Хорватией будут рубиться Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Миронова, Поршнев и Малышко застолбили место в сборной

В Тюмени завершились контрольные старты биатлонистов. И теперь ясно, как будут сформированы составы сборной России на декабрьские этапы Кубка мира и IBU.

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