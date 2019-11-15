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Матч «Зенит» — «Спартак» будет судить Вилков или Мешков. Или оба

18:16
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Одну из центральных игр всего чемпионата России-2019/20 «Зенит» — «Спартак», которая пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге, могут судить в качестве главного арбитра только два рефери — Виталий Мешков и Михаил Вилков.

Потому что на эту встречу департамент судейства и инспектирования РФС обязательно назначит двух видеоассистентов — видеоарбитра и его помощника (ВАР и АВАР). А лицензию для работы с ними сегодня имеют только Вилков и Мешков. Если говорить о судьях, не представляющих Москву и Санкт-Петербург.

Возможен вариант, при котором назначение на этот матч 18-го тура получат оба упомянутых рефери: один в роли главного, другой — одним из двух видеоассистентов в паре, к примеру, с Алексеем Сухим. (Александр Бобров)

Зенит — Спартак

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