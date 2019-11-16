Как России надо сыграть с Бельгией, чтобы занять первое место в группе. Расклады
В субботу в Санкт-Петербурге сборная России проведет матч отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией. Россияне уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира и эта игра решит судьбу первого места в группе.
Команда Станислава Черчесова, выигравшая семь отборочных матчей подряд, сохраняет неплохие шансы на первое место в группе. Весной россияне проиграли Бельгии на выезде со счетом 1:3. И теперь для выхода с первого места россиянам нужно:
— победить сегодня с разницей в три и более гола;
— победить со счетом 2:0 (наши окажутся выше за счет гостевого гола);
— победить со счетом 3:1 и в последнем туре забить Сан-Марино на три гола больше, чем Бельгия дома Кипру (при отсутствии пропущенных мячей). В таком случае россияне окажутся выше за счет лучшей общей разности забитых и пропущенных голов.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
8
|
8
|
0
|
0
|
30-1
|
24
|
2. Россия
|
8
|
7
|
0
|
1
|
27-4
|
21
|
3. Кипр
|
8
|
3
|
1
|
4
|
13-12
|
10
|
4. Шотландия
|
8
|
3
|
0
|
5
|
11-17
|
9
|
5. Казахстан
|
8
|
2
|
1
|
5
|
9-13
|
7
|
6. Сан-Марино
|
8
|
0
|
0
|
8
|
0-43
|
0
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира