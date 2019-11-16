Как России надо сыграть с Бельгией, чтобы занять первое место в группе. Расклады

В субботу в Санкт-Петербурге сборная России проведет матч отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией. Россияне уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира и эта игра решит судьбу первого места в группе.

Команда Станислава Черчесова, выигравшая семь отборочных матчей подряд, сохраняет неплохие шансы на первое место в группе. Весной россияне проиграли Бельгии на выезде со счетом 1:3. И теперь для выхода с первого места россиянам нужно:

— победить сегодня с разницей в три и более гола;

— победить со счетом 2:0 (наши окажутся выше за счет гостевого гола);

— победить со счетом 3:1 и в последнем туре забить Сан-Марино на три гола больше, чем Бельгия дома Кипру (при отсутствии пропущенных мячей). В таком случае россияне окажутся выше за счет лучшей общей разности забитых и пропущенных голов.

И В Н П М О 1. Бельгия 8 8 0 0 30-1 24 2. Россия 8 7 0 1 27-4 21 3. Кипр 8 3 1 4 13-12 10 4. Шотландия 8 3 0 5 11-17 9 5. Казахстан 8 2 1 5 9-13 7 6. Сан-Марино 8 0 0 8 0-43 0

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира