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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Как России надо сыграть с Бельгией, чтобы занять первое место в группе. Расклады

14:10
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В субботу в Санкт-Петербурге сборная России проведет матч отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией. Россияне уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира и эта игра решит судьбу первого места в группе.

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Команда Станислава Черчесова, выигравшая семь отборочных матчей подряд, сохраняет неплохие шансы на первое место в группе. Весной россияне проиграли Бельгии на выезде со счетом 1:3. И теперь для выхода с первого места россиянам нужно:

— победить сегодня с разницей в три и более гола;

— победить со счетом 2:0 (наши окажутся выше за счет гостевого гола);

— победить со счетом 3:1 и в последнем туре забить Сан-Марино на три гола больше, чем Бельгия дома Кипру (при отсутствии пропущенных мячей). В таком случае россияне окажутся выше за счет лучшей общей разности забитых и пропущенных голов.

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

8

8

0

0

30-1

24

2. Россия

8

7

0

1

27-4

21

3. Кипр

8

3

1

4

13-12

10

4. Шотландия

8

3

0

5

11-17

9

5. Казахстан

8

2

1

5

9-13

7

6. Сан-Марино

8

0

0

8

0-43

0
Россия — Бельгия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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