Старт сезона НХЛ, «Спартак» вышел из отпуска, первый ЧМ России без флага

Перед стартом сезона подробно разобрали каждого участника и расставили по местам.

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43 российских игрока в предполагаемых основных составах клубов НХЛ

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