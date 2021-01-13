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Старт сезона НХЛ, «Спартак» вышел из отпуска, первый ЧМ России без флага

22:00
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Старт сезона НХЛ, «Спартак» вышел из отпуска, первый ЧМ России без флага

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