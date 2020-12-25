Старт МЧМ-2021, приговор Широкову, драка Исмаилова и Минеева

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 25 декабря.

Сегодня в Эдмонтоне стартует один из самых увлекательных и ярких турниров хоккейного сезона.

ЦИФРА ДНЯ

3 Михаил Коляда в третий раз стал чемпионом России по фигурному катанию

ЦИТАТА Свисток у меня на поле, а дома я — семьянин

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