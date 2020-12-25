Старт МЧМ-2021, приговор Широкову, драка Исмаилова и Минеева
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 25 декабря.
Главные звезды МЧМ: русский супервратарь, американский волшебник, швед, уже отбиравший золото у России
Сегодня в Эдмонтоне стартует один из самых увлекательных и ярких турниров хоккейного сезона.
В пятницу бронзовому призеру Евро-2008 огласили приговор.
Боец UFC, посмотрев видео этого побоища, даже задумался о завершении карьеры.
Результаты чемпионата России, судя по всему, запрограммированы.
Большое интервью талантливого защитника ЦСКА.
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