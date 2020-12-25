Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Старт МЧМ-2021, приговор Широкову, драка Исмаилова и Минеева

Василий Подколзин, Ярослав Аскаров и Вилле Хейнола. Фото "СЭ"
Василий Подколзин, Ярослав Аскаров и Вилле Хейнола. Фото "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 25 декабря.

Главные звезды МЧМ: русский супервратарь, американский волшебник, швед, уже отбиравший золото у России

Сегодня в Эдмонтоне стартует один из самых увлекательных и ярких турниров хоккейного сезона.

Широков избежал тюремного срока. Но пятно на репутации останется

В пятницу бронзовому призеру Евро-2008 огласили приговор.

За что не любят ММА: Минеева избили толпой после конфликта с Исмаиловым

Боец UFC, посмотрев видео этого побоища, даже задумался о завершении карьеры.

Рекорды Валиевой с падениями и палец вниз судьям от Плющенко. Короткая программа у женщин — один большой скандал!

Результаты чемпионата России, судя по всему, запрограммированы.

«Набабкин придумал мне прозвище, называет Фанерой». Вадим Карпов — о возможной отставке Гончаренко, пении Чалова, обвинениях в симуляции и целях на сезон

Большое интервью талантливого защитника ЦСКА.

ЦИФРА ДНЯ
3
Михаил Коляда в третий раз стал чемпионом России по фигурному катанию
ЦИТАТА
Свисток у меня на поле, а дома я — семьянин
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

«В прошлом году американцы нас боялись». Интервью Ларионова перед матчем МЧМ против США

читать >

Коляде уже не с кем бороться в России. Он заочно соревнуется с Ханю и Ченом

читать >

«Ливерпуль» заинтересован в бывшем игроке «Зенита», в «ПСЖ» все меняется

читать >

«Краснодар» после кризиса — борьба за медали. Но нужна работа над ошибками

читать >

Семьи Месси, Роналду и Бекхэма на стиле, красота от Медведевой и Клишиной. Рождественские фото

читать >

Теперь у «Локо» один путь из тупика — возвращение Семина

читать >

Солдатова завершила карьеру. Еще полтора года назад она мечтала об Олимпиаде

читать >

«МЮ», «Ливерпуль», «Челси»? Кто лучше всех играет в Boxing Day?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир