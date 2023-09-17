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«Спартак» вырвал победу, ничья ЦСКА и «Крыльев», «Интер» разгромил «Милан». Главное за день

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«Спартак» — «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 сентября.

Бабич дал Абаскалю передышку. «Спартак» вырвал победу у «Сочи» и прервал кошмарную серию

Красно-белые выиграли благодаря голу сербского защитника в компенсированное время.

Аттракцион ЦСКА и «Крыльев»: четыре гола, два удаления и сожженные эмоции

Армейцы отыгрались в меньшинстве.

У «МЮ» худший старт в истории АПЛ. «Дьяволы» без шансов проиграли «Брайтону» на фоне скандалов с Антони и Санчо

В клубе творится хаос.

Ромащенко притормозил лидера и мог рассчитывать на большее. «Краснодар» спас эпический промах Ильина

У лидера третья ничья в четырех последних турах.

День крутых камбеков в АПЛ, Мхитарян зажег в миланском дерби, голевое пиршество «Барселоны»

Главные события субботы в европейском футболе.

КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Торпедо», ЦСКА победил «Спартак» и другие матчи 16 сентября

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«Надеюсь, эта победа поможет снять блок после отсутствия результатов». Абаскаль и Хохлов — после матча «Спартака» с «Сочи»

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Валиева рассказала об операции на глазах. Что произошло с чемпионкой?

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«Это теперь навсегда, какие бы протезы ни ставили». Костомаров дал первое интервью после операции

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«Ростов» упустил победу в матче с «Балтикой»

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«Уйти из системы «Айлендерс» и переехать в Россию — мое желание». Интервью канадского бойца «Сибири»

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«Агент Масоэро заслуживает красную карточку. А Юран — мужик!» Интервью гендиректора «Пари НН»

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