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Сегодня, 03:00

Победа «Зенита», «Локомотив» проиграл «Оренбургу», очередное поражение СКА. Главное за день

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Артем Дзюба разорвал футболку.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 17 сентября.

«Зенит» — в шаге от первого места. Изидор уже приносит Семаку очки

«Рубин» пропустил три безответных мяча от чемпионов.

Деограсия создал монстра в РПЛ! «Оренбург» выключил Дзюбу и нокаутировал «Локомотив»

У Галактионова проблемы.

СКА перестали бояться? Команда из Петербурга проиграла пятый раз подряд

На этот раз два очка увезла «Сибирь», тоже не блещущая на старте сезона.

Головин после сборной: гол+пас, капитанская повязка. И шок «Монако» на 97-й минуте!

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