Победа «Зенита», «Локомотив» проиграл «Оренбургу», очередное поражение СКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 17 сентября.
«Зенит» — в шаге от первого места. Изидор уже приносит Семаку очки
«Рубин» пропустил три безответных мяча от чемпионов.
У Галактионова проблемы.
На этот раз два очка увезла «Сибирь», тоже не блещущая на старте сезона.
Российский легионер стал самым ярким игроком монегасков, упустивших заслуженную победу.
Российскому легионеру непросто пробиться в состав баскской команды.
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