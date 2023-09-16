Большое интервью Абаскаля, «Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 15 сентября.
«Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля
Большое интервью с главным тренером «Спартака».
Бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» — 1:1.
«Андрей Федун взял на работу и сказал: «Ты стал участником бразильского сериала». Интервью про интриги в «Спартаке»
Поговорили с бывшим врачом красно-белых Темиром Ондаром.
СКА на домашнем льду не смог обыграть московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.
«ПСЖ» на своем поле проиграл «Ницце» в матче 5-го тура французской лиги 1 — 2:3.
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