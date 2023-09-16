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Большое интервью Абаскаля, «Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН». Главное за день

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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 15 сентября.

«Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля

Большое интервью с главным тренером «Спартака».

Магия Лички не удалась. «Динамо» упустило победу в концовке

Бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» — 1:1.

«Андрей Федун взял на работу и сказал: «Ты стал участником бразильского сериала». Интервью про интриги в «Спартаке»

Поговорили с бывшим врачом красно-белых Темиром Ондаром.

СКА проиграл четвертый матч подряд, уступив московскому «Динамо»

СКА на домашнем льду не смог обыграть московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

Дубль Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ниццей»

«ПСЖ» на своем поле проиграл «Ницце» в матче 5-го тура французской лиги 1 — 2:3.

«Бавария» в концовке упустила победу над «Байером» в бундеслиге

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