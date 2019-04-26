Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 26 апреля.

БОМБА. Чемпионство все. Что означает уход Родионова, Измайлова и доверие Кононову

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об уходе Наиля Измайлова с поста вице-президента клуба, а также Сергея Родионова с поста спортивного директора по окончании текущего сезона. При этом совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову: под руководством этого специалиста будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон. Сергей Егоров объясняет, почему такие перестановки случились после унизительного поражения команды в Туле.

РАЗГРОМ. Красно-белый крах

Ужас. Позор. Катастрофа. Мрак. Стыд. Можете выбрать любой из этих эпитетов, можете подобрать другой, более жесткий. Но только таких слов заслуживает то, что продемонстрировал "Спартак" в Туле. Мы увидели совершенно разобранный коллектив, без единого намека на внятную игру, волю, характер. Вячеслав Короткин подводит мрачный итог для красно-белых.

ЭКСПЕРТ. "Если "Спартак" не выйдет в ЛЕ, это будет колоссальный провал!" Рианчо – о работе Кононова

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо поделился c "СЭ" мнением о поражении красно-белых от тульского "Арсенала" (0:3). И сделал прогноз на перспективы бывшей команды в чемпионате России.

ГОСТИ. "В ЦСКА не было ни одного чемпиона. Теперь их 25". Большое интервью триумфаторов Кубка Гагарина

В четверг в нашу редакцию приехал Кубок Гагарина. А привезли его триумфаторы сезона КХЛ – президент ЦСКА Игорь Есмантович и главный тренер чемпионской команды армейцев Игорь Никитин. Главные лица московского клуба дали большое интервью "СЭ".

МОЩНОЕ МНЕНИЕ. Кокорин и Мамаев. Как можно все исправить

Известный спортивный функционер, бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов в своей авторской колонке для "СЭ" предлагает решение для самого громкого околофутбольного дела года. Интересное мнение, но пойдет ли такое предложение Пак?

ИЗНАНКА. Лицевая, боковой, вратарская. Какие слова не нужно говорить футбольным арбитрам?

С появлением в футболе видеоповторов и видеоарбитров продолжилось изобретение новых "терминов" и "понятий". Пора навести порядок и рассказать читателям "СЭ", что такое на самом деле ВАР и есть ли на поле "лицевая линия". Александр Бобров – о судейских терминах, жаргонизмах и видеоарбитрах.

БЕЗ БАГАЖА МОУРИНЬЮ. Новый "МЮ": без Погба, но с Кроосом?

Поражения от "Эвертона" и "Манчестер Сити" существенно снизили шансы "МЮ" на попадание в Лигу чемпионов. Уле Гуннар Сульшер уже больше похож не на тренера-спасителя, а на копию Жозе Моуринью. Но очевидно, что норвежец в любом случае останется у руля "Манчестер Юнайтед", а значит, ему нужен новый состав. И летом в "Манчестер Юнайтед" пройдет масштабная перестройка состава. Каких изменений стоит ждать?

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