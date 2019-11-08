Семак рассказал о Кокорине и судействе «Зенита», Овечкин уничтожил Бобровского

Вчера российские клубы набрали за один тур Лиги Европы больше очков, чем за три предыдущих.

Авторская колонка известного ведущего и комментатора.

Большое интервью главного тренера «Зенита».

Трех очков, набранных «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было в среду.

В короткой программе на этапе в китайском Чунцине подопечная Этери Тутберидзе была идеальна, а ученицы Алексея Мишина совершили ошибки.