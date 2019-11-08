Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Вечерний "СЭ"

Семак рассказал о Кокорине и судействе «Зенита», Овечкин уничтожил Бобровского

18:15
Александр Овечкин (№8) с партнерами празднует гол в ворота Сергея Бобровского.
Александр Овечкин (№8) с партнерами празднует гол в ворота Сергея Бобровского.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 8 ноября.

«Быки» бьются за плей-офф. ЦСКА — за будущее?

Вчера российские клубы набрали за один тур Лиги Европы больше очков, чем за три предыдущих.

Сборная и Акинфеев: (не)закрытый вопрос. Колонка Казакова

Авторская колонка известного ведущего и комментатора.

Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас«

Большое интервью главного тренера «Зенита».

Рейтинг УЕФА: Португалия убегает от России

Трех очков, набранных «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было в среду.

Щербакова справилась, а Туктамышева перегорела. Как идет битва за финал

В короткой программе на этапе в китайском Чунцине подопечная Этери Тутберидзе была идеальна, а ученицы Алексея Мишина совершили ошибки.

ЦИФРА ДНЯ
4
место
занимает Елизавета Туктамышева после короткой программы на этапе «Гран-при» в Китае
ЦИТАТА
О, да, я люблю борщ! Вообще русская кухня прекрасна, во всех местах, где мы побывали, все очень здорово
Доменико Тедеско
главный тренер «Спартака»

Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретические

читать >

Фанаты ЦСКА в Будапеште: беспорядки в городе и на стадионе. Что известно

читать >

Матч «Чайка» — «Черноморец»: следствие в разгаре, дело дойдет до суда и реального наказания

читать >

«Русских всю жизнь запугивали, что в АХЛ играют убийцы». Новое интервью самого откровенного российского хоккеиста

читать >

«Вашингтон» обыграл «Флориду» Бобровского, Овечкин набрал 3 очка, Кузнецов и Дадонов — по 2, Орлов — 1

читать >

Доменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»

читать >

Новые исторические рекорды Овечкина. Александр Великий догнал Кросби, до Селянне — три гола

читать >

Кошмарный гол Гильерме. Он все объяснил, вратаря поддержал Черчесов

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир