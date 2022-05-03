Российские клубы исключили из еврокубков на сезон 22/23, итоги тура РПЛ. Главное за день

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

Сборная и клубы в ближайшее время не вернутся на международную арену.

В понедельник, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков следующего сезона, а сборную — от Лиги наций.

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — об итогах 27-го тура чемпионата России.

Предвкушаем старт Кубка Стэнли.