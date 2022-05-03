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Российские клубы исключили из еврокубков на сезон 22/23, итоги тура РПЛ. Главное за день

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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 2 мая.

УЕФА: российские команды не выступят в еврокубках сезона-2022/23

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше

Сборная и клубы в ближайшее время не вернутся на международную арену.

«Беда, беспредел, катастрофа». Реакция на отстранение сборных и клубов из России

В понедельник, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков следующего сезона, а сборную — от Лиги наций.

«Спартак» обезопасил себя от вылета, «Сочи» претендует на серебро после осечек «Динамо» и ЦСКА. Итоги тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — об итогах 27-го тура чемпионата России.

Овечкин и Капризов вылетят в первом раунде. Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ

Предвкушаем старт Кубка Стэнли.

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