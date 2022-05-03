Российские клубы исключили из еврокубков на сезон 22/23, итоги тура РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 2 мая.
УЕФА: российские команды не выступят в еврокубках сезона-2022/23
Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.
Сборная и клубы в ближайшее время не вернутся на международную арену.
В понедельник, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков следующего сезона, а сборную — от Лиги наций.
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — об итогах 27-го тура чемпионата России.
Предвкушаем старт Кубка Стэнли.
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