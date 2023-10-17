Россия не смогла обыграть Кению, интервью Кержакова, трагедия в Брюсселе. Главное за день

Команда Валерия Карпина едва не уступила африканскому карлику в Анталии.

Игорь Рабинер — о ничьей со 109-й командой мира (2:2).

В футбол вновь жестоко вмешалась политика.

О работе в Сербии, «кидалове» на Кипре, восхищении Ларионовым и общении с Мостовым.

Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.