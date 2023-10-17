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Сегодня, 05:15

Россия не смогла обыграть Кению, интервью Кержакова, трагедия в Брюсселе. Главное за день

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Валерий Карпин.
Фото РФС

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 16 октября.

Сборная спаслась от позора: подарила Кении два гола, но ушла от поражения в конце

Команда Валерия Карпина едва не уступила африканскому карлику в Анталии.

Кенийский стыд. Футболистам сборной России пора «встряхнуть лампочки»

Игорь Рабинер — о ничьей со 109-й командой мира (2:2).

Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе

В футбол вновь жестоко вмешалась политика.

«Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

О работе в Сербии, «кидалове» на Кипре, восхищении Ларионовым и общении с Мостовым.

Рангник вывел Австрию на Евро, Нидерланды вырвались на второе место, снайперская гонка Роналду и Лукаку, ужас в Бельгии

Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

«Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы». Карпин — о ничьей с Кенией

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Россия в Бразилии — без поражений! Браво, парни!

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В РФС заявили, что планируют остаться в УЕФА

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Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах

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«Ислам? Если Александру это поможет — буду только рад». Самый младший брат Емельяненко: здоровье АЕ, фингалы от Федора, Харитонов

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КХЛ, 16 октября: «Торпедо» проиграло «Северстали», «Динамо» победило «Сибирь» и другие матчи

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НХЛ: «Вашингтон» — «Калгари», «Рейнджерс» — «Аризона» и другие матчи 17 октября

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В программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта

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