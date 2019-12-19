Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 19 декабря.

Набсовет РУСАДА проголосовал за то, чтобы рекомендовать совету учредителей попытаться оспорить санкции ВАДА в CAS.

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0:0 класико «Барселона» — «Реал» впервые за 17 лет завершилось нулевой ничьей

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