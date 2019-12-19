Россия будет судиться с ВАДА, класико без Роналду стало унылым, у Голышака — чумовой герой
РУСАДА будет судиться за отмену санкций. Апелляция одобрена официально
Набсовет РУСАДА проголосовал за то, чтобы рекомендовать совету учредителей попытаться оспорить санкции ВАДА в CAS.
Игра «Барселона» — «Реал» впервые за 17 лет завершилась нулевой ничьей.
В среду большой футбол остался в тени акции протеста. Спецкор «СЭ» видел все своими глазами.
Комментатор «Матч ТВ» и друг Леонида Слуцкого рассказал «СЭ», как российский тренер уходил из голландского «Витесса» и порассуждал о дальнейших вариантах развития карьеры.
Большое интервью известного певца, поэта и композитора, который с детства — за ромбик
Александр Дюков: «Коммерческие доходы РФС в 2019 году в два раза выше, чем в прошлом»читать >
Камбэк Слуцкого в Россию — как это будет. Live Симонова и Короткиначитать >
«Макгрегора в куртке «задушил» бы и сейчас». Откровения отца Хабибачитать >
«Хозяин «Ливерпуля» уговаривал купить клуб за 200 миллионов. Я размышлял». Уникальное интервью от Голышака. Часть 1читать >
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