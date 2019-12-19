Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Россия будет судиться с ВАДА, класико без Роналду стало унылым, у Голышака — чумовой герой

18:00
Наблюдательный совет отправил РУСАДА в суд. Фото Reuters
Наблюдательный совет отправил РУСАДА в суд. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 19 декабря.

РУСАДА будет судиться за отмену санкций. Апелляция одобрена официально

Набсовет РУСАДА проголосовал за то, чтобы рекомендовать совету учредителей попытаться оспорить санкции ВАДА в CAS.

Испанское класико обнулили

Игра «Барселона» — «Реал» впервые за 17 лет завершилась нулевой ничьей.

За кадром класико: протесты, драки с полицией и сожженные контейнеры

В среду большой футбол остался в тени акции протеста. Спецкор «СЭ» видел все своими глазами.

Дмитрий Федоров: «Слуцкий хотел бы продолжить работу в Европе, но не готов быть пожарным»

Комментатор «Матч ТВ» и друг Леонида Слуцкого рассказал «СЭ», как российский тренер уходил из голландского «Витесса» и порассуждал о дальнейших вариантах развития карьеры.

Александр Градский: размышления «дилетанта» о «Спартаке»

Большое интервью известного певца, поэта и композитора, который с детства — за ромбик

ЦИФРА ДНЯ
0:0
класико «Барселона» — «Реал» впервые за 17 лет завершилось нулевой ничьей
ЦИТАТА
Зачем «Спартак» покупает тех, кто не умеет играть в футбол?
Александр Градский
известный певец, поэт и композитор, болельщик «Спартака»

Александр Дюков: «Коммерческие доходы РФС в 2019 году в два раза выше, чем в прошлом»

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Камбэк Слуцкого в Россию — как это будет. Live Симонова и Короткина

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Кирилл Новиков: «Скучное класико? Не соглашусь!»

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Загитова молчит об агрессии фанатов. А ее авторитета хватило бы уничтожить хейт как явление

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«Макгрегора в куртке «задушил» бы и сейчас». Откровения отца Хабиба

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«Хозяин «Ливерпуля» уговаривал купить клуб за 200 миллионов. Я размышлял». Уникальное интервью от Голышака. Часть 1

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«Высказывайте свое мнение на сайтах алкогольной продукции». Зайцев ответил Кожевникову, оскорбившему хоккеиста «Оттавы»

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Невероятный прыжок Роналду! Фантастический гол Криштиану головой в ворота «Сампдории»

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