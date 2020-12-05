Разгром «Тамбова» «Спартаком», откровения Александра Кержакова из Томска, «Локо» исправляется за неудачи в ЛЧ

Лучший бомбардир в истории сборной России — о том, почему возглавил тонущую «Томь», неудачах «Зенита», Кокорине, Смолове, Дзюбе и Черчесове.

Хотите больше Райковичей? Отменяйте лимит! читать > Что делать «Зениту»: продать Малкома, купить «десятку» читать > Два Игнатьевых. Один — топ, другой — флоп читать > Кто будет судить матч «Зенит» — «Спартак»? Один из кандидатов — арбитр ФИФА из Москвы читать >