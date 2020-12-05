Разгром «Тамбова» «Спартаком», откровения Александра Кержакова из Томска, «Локо» исправляется за неудачи в ЛЧ
20:15
Александр Кержаков: «В Томске пришлось начать с коронавируса»
Лучший бомбардир в истории сборной России — о том, почему возглавил тонущую «Томь», неудачах «Зенита», Кокорине, Смолове, Дзюбе и Черчесове.
«Рубин» проиграл в Москве — 1:3.
Красно-белые сделали то, что и должны были, забив пять голов сопернику.
А сестры-близнецы Окладниковы обнялись после проката одной из сестер прямо на льду.
Россия, благодаря прорыву Кайшевой, финишировала четвертой.
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