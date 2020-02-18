Сегодня возвращается Лига чемпионов. В 1/8 финала — масса интересных пар.

Экс-президент «Локо» — о португальском полузащитнике и деле в CAS.

До 700 голов все еще два шага.

В декабре 2018 года их бой завершился вничью, а на этой неделе боксеры проведут реванш.

В день рождения члена Тройного золотого клуба о нем вспоминает Пэт Лафонтен