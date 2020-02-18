Вечерний «СЭ»
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Последний шанс «Ман Сити» в Лиге чемпионов, Смородская — о суде «Локо» и Фернандеша, Овечкин — пять игр без голов

19:00
Хосеп Гвардьола. Фото Phil Noble/File Photo, Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Phil Noble/File Photo, Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 18 февраля

«Манчестер Сити»: шанс на мечту перед блокадой

Сегодня возвращается Лига чемпионов. В 1/8 финала — масса интересных пар.

Ольга Смородская: «Локомотив» ничего не должен был Фернандешу! Это отвратительный тип«

Экс-президент «Локо» — о португальском полузащитнике и деле в CAS.

Овечкин сделал эффектный хит и красивый сэйв. Но не забил уже в пятом матче подряд

До 700 голов все еще два шага.

«Ты следующий, бомж!» Уроки трэш-тока от Уайлдера и Фьюри

В декабре 2018 года их бой завершился вничью, а на этой неделе боксеры проведут реванш.

«Никто в НХЛ уже не забьет 76 голов, как Могильный». Интервью американской легенды Пэта Лафонтена

В день рождения члена Тройного золотого клуба о нем вспоминает Пэт Лафонтен

ЦИФРА ДНЯ
5
матчей
подряд не забивает нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
ЦИТАТА
«Локомотив» ничего не должен был Фернандешу! Это отвратительный тип
Ольга Смородская
бывший президент «Локомотива»

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