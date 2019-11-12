Вечерний "СЭ"
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Панарин пообещал ответить Малкину, босс «Динамо» всех насмешил, в Канаде уволили русофоба №1

18:00
Артемий Панарин и Алиса Знарок.
Артемий Панарин и Алиса Знарок.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 12 ноября.

«Моя мечта сбылась — купили с Алисой дом в Нью-Йорке». Интервью Панарина — о «Рейнджерс», критике Малкина и Овечкине

Эксклюзивное интервью форварда «Рейнджерс» — о старте сезона в НХЛ, жизни в Нью-Йорке и отношениях с другими российскими энхаэловцами.

Вадим Васильев: «Если Головин продолжит прогрессировать, его можно продать за 70-80 миллионов«

Бывший вице-президент «Монако» — об Александре Головине, Артеме Дзюбе, Кильяне Мбаппе, Станиславе Черчесове и Неймаре.

Грандиозный скандал в Канаде. Легендарного эксперта выгнали с телевидения из-за ксенофобии

Дон Черри уволен из-за неосторожных высказываний.

Новый трансферный мем. «Приобретения не такие уж и плохие»

Об этом говорит патрон «Динамо».

МатерОК. Гончаренко просто в тренде

Главный тренер ЦСКА не сделал ничего, что нельзя было бы объяснить современными и не только футбольными трендами.

ЦИФРА ДНЯ
70-80
миллионов евро
такой может стать цена Александра Головина, по оценке бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева
ЦИТАТА
Моя мечта сбылась — купили с Алисой дом в Нью-Йорке
Артемий Панарин
форварда «Рейнджерс»

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