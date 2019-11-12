Панарин пообещал ответить Малкину, босс «Динамо» всех насмешил, в Канаде уволили русофоба №1

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 12 ноября.

Эксклюзивное интервью форварда «Рейнджерс» — о старте сезона в НХЛ, жизни в Нью-Йорке и отношениях с другими российскими энхаэловцами.

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