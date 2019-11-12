Панарин пообещал ответить Малкину, босс «Динамо» всех насмешил, в Канаде уволили русофоба №1
«Моя мечта сбылась — купили с Алисой дом в Нью-Йорке». Интервью Панарина — о «Рейнджерс», критике Малкина и Овечкине
Эксклюзивное интервью форварда «Рейнджерс» — о старте сезона в НХЛ, жизни в Нью-Йорке и отношениях с другими российскими энхаэловцами.
Бывший вице-президент «Монако» — об Александре Головине, Артеме Дзюбе, Кильяне Мбаппе, Станиславе Черчесове и Неймаре.
Дон Черри уволен из-за неосторожных высказываний.
Об этом говорит патрон «Динамо».
Главный тренер ЦСКА не сделал ничего, что нельзя было бы объяснить современными и не только футбольными трендами.
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