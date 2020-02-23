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Овечкин забил 700 голов в НХЛ, Логинов уезжает из Италии с уголовным делом, Большунов проиграл норвежцам «Ски тур»

19:45
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Самые свежие новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 23 февраля

Овечкин сделал это! Александр Великий забил 700 голов в НХЛ

Россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси».

Логинова достали. Он отказался выходить на масс-старт

Уговорить Александра не смог даже Шипулин.

Большунов потерял титул в норвежской метели. Александра подвели сервисеры

Лидер сборной России упустил лидерство в общем зачете в очной борьбе с норвежцами.

На Кубке легенд скандал. В мужской праздник футболисты недовольны женщиной

Игроки винили арбитра — Александру Пономареву.

Король тяжелого веса. Фьюри деклассировал Уайлдера

Тайсон Фьюри легко победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира.

ЦИФРА ДНЯ
700
голов
за карьеру в НХЛ забил российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин
ЦИТАТА
Признаю, что нарушил. Извиняюсь
Александр Касперович
личный тренер Александра Логинова

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