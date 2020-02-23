Овечкин забил 700 голов в НХЛ, Логинов уезжает из Италии с уголовным делом, Большунов проиграл норвежцам «Ски тур»

Россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси».

Уговорить Александра не смог даже Шипулин.

Лидер сборной России упустил лидерство в общем зачете в очной борьбе с норвежцами.

Игроки винили арбитра — Александру Пономареву.

Тайсон Фьюри легко победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира.