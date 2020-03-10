Овечкин — снова снайпер №1 НХЛ, норвежцы разрабатывают план против Большунова, Моуринью — на грани вылета из ЛЧ
18:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 10 марта
Овечкин — снова лидер снайперской гонки НХЛ. Сделал классный финт и забил гол-красавец
Форвард «Вашингтона» забил 48-й гол и догнал Давида Пастрняка из «Бостона».
Скандинавы придумали, как сдержать лидера сборной России на чемпионате мира и Олимпиаде.
Сегодня в Лиге чемпионов пройдут первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Известный телекомментатор — о матче «Зенита» с «Уфой».
Тактический разбор матча 21-го тура РПЛ, в котором «быки» победили со счетом 1:0.
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