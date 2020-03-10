Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 10 марта

Форвард «Вашингтона» забил 48-й гол и догнал Давида Пастрняка из «Бостона».

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706 голов забил Александр Овечкин в НХЛ — он в шайбе от топ-7 в истории лиги

ЦИТАТА Зато в чемпионской гонке появилась интрига. Когда все говорили, что «Зенит» чемпион, я возражал: «Подождите!»

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