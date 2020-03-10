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Овечкин — снова снайпер №1 НХЛ, норвежцы разрабатывают план против Большунова, Моуринью — на грани вылета из ЛЧ

18:15
Александр Овечкин. Фото Charles LeClaire, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Charles LeClaire, USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 10 марта

Овечкин — снова лидер снайперской гонки НХЛ. Сделал классный финт и забил гол-красавец

Форвард «Вашингтона» забил 48-й гол и догнал Давида Пастрняка из «Бостона».

Победы Большунова бесят норвежцев. Они думают об ответном ударе

Скандинавы придумали, как сдержать лидера сборной России на чемпионате мира и Олимпиаде.

Моуринью на грани вылета, «Аталанта» — на грани прорыва

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Геннадий Орлов: «Когда все говорили, что «Зенит» — чемпион, я возражал: «Подождите»

Известный телекомментатор — о матче «Зенита» с «Уфой».

Наступили на грабли «Интера». Почему «Спартак» проиграл «Краснодару»

Тактический разбор матча 21-го тура РПЛ, в котором «быки» победили со счетом 1:0.

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забил Александр Овечкин в НХЛ — он в шайбе от топ-7 в истории лиги
ЦИТАТА
Зато в чемпионской гонке появилась интрига. Когда все говорили, что «Зенит» чемпион, я возражал: «Подождите!»
Геннадий Орлов
известный телекомментатор

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