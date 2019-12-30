Новогодний вызов для России и мощное интервью отца Хабиба

Самые важные новости дня — главные темы к вечеру понедельника, 30 декабря.

Канаду разгромили, с Америкой — провалились. Еще одно поражение на МЧМ станет роковым

Сборная России на молодежном чемпионате мира-2020 пока на американских горках. Наши поиграли в догонялки и уступили Чехии, с шестью безответными голами разнесли Канаду и после двух шайб за шесть секунд проиграли США. Вечером 31 декабря — матч с Германией. Нужна только победа.

«Хотел бы увидеть реванш Хабиба и Конора, чтобы хейтеры замолчали«

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап дал большое интервью «СЭ» по итогам года. Содержательный разговор про достижения сына и его соперников, возможность проведения топ-боев и выступление дагестанского орла в России, других бойцов и совсем смешанные поединки, а также не только о спорте.

Кто возглавит наших судей?

По данным «СЭ», велика вероятность, что на должность главы судейского департамента Российского футбольного союза будет назначен иностранец. Рассуждаем, кто это может быть.

МЧМ, Тур де ски, футбол и не только: за чем следить в новогодние праздники

Каждый день в разных странах будет проходить множество турниров по разным видам спорта. За ними следите на нашем сайте.

Российский футбол в 2019-м: главные события

Сборная — на Евро, «Зенит» — чемпион, еврокубки — без нас. События, люди и явления, определившие уходящий год в нашем футболе.

С небес на землю. России нужно выгрызать победу с Германией

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«Не считаю, что американцы переиграли нас тактически». Брагин — о МЧМ

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«Трио Тутберидзе наверху еще года два, дальше — смена поколений»

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ЛиВАРпуль. Клопп снова побеждает, но на «Энфилде» обзывают судью

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России не хватило запала после Канады. США сыграли не как американцы

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В чем главная проблема России: что не получается у команды Брагина? Взгляд из-за океана

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Следующий дайджест «Вечерний «Спорт-Экспресс» выйдет в следующем году. С праздниками и до встречи в 2020-м!