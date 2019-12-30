Новогодний вызов для России и мощное интервью отца Хабиба
Канаду разгромили, с Америкой — провалились. Еще одно поражение на МЧМ станет роковым
Сборная России на молодежном чемпионате мира-2020 пока на американских горках. Наши поиграли в догонялки и уступили Чехии, с шестью безответными голами разнесли Канаду и после двух шайб за шесть секунд проиграли США. Вечером 31 декабря — матч с Германией. Нужна только победа.
«Хотел бы увидеть реванш Хабиба и Конора, чтобы хейтеры замолчали«
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап дал большое интервью «СЭ» по итогам года. Содержательный разговор про достижения сына и его соперников, возможность проведения топ-боев и выступление дагестанского орла в России, других бойцов и совсем смешанные поединки, а также не только о спорте.
По данным «СЭ», велика вероятность, что на должность главы судейского департамента Российского футбольного союза будет назначен иностранец. Рассуждаем, кто это может быть.
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