Называл ли водитель "петухом" Мамаева? "Спартак" стал топ-клубом? Кучеров приедет на ЧМ?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 11 апреля.

КОШМАР. "Подозрение на взрывное устройство!" В суде по делу Мамаева и Кокорина не нашли бомбу. Live!

Сегодня продолжается суд по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Но прям в ходе заседания поступило сообщение о заложенном в здании Пресненского суда города Москвы взрывном устройстве. Экстренно была осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников. После проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновит свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела. Ранее подсудимые были эвакуированы из зала суда в автозак после объявления о минировании. Кому это все выгодно?

СВЕТ. "Мамаев ударил меня с ноги в лицо. Я услышал хруст". Что рассказал в суде водитель Соловчук

Водитель Виталий Соловчук – о том, как был избит утром 8 октября 2018 года у входа в клуб "Эгоист" компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева. Пока показания сторон сильно разнятся. Интересно, кому поверит суд.

НЕВЕРОЯТНЫЙ КАМБЭК! Клуб Панарина и Бобровского шокировал "Тампу" и она развалилась

Все худшее, что могло произойти с "Коламбусом" в серии, случилось с ним уже в стартовом периоде первого матча. Гостей переехали катком. На бумаге все знают, как надо правильно играть против сильнейшей команды регулярного чемпионата. "Тампа", действующая на сверхзвуковых скоростях, смертельно опасна для любого соперника. Но "Блю Джекетс" действительно шокировали, победив "Тампу" в гостях. Как они это сделали?

ДОГОВОРЕННОСТЬ. Теперь "Спартак" топ-клуб не только в футболе. Знарок станет красно-белым

Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне. Впервые информация об интересе московского клуба к экс-наставнику сборной России появилась в середине марта. В тот момент кандидатуру Знарка менеджмент "Спартака" согласовал со спонсором столичной команды, однако окончательно она еще не была утверждена. Теперь стороны ударили по рукам, осталось лишь подписать бумаги.

ИНСАЙДЫ. Уйдут ли Дацюк и Гусев? Будут ли новые звезды? Каким станет новый СКА

Второй год подряд СКА оступился в финале Западной конференции. Для клуба, который постоянно ставит перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина, такой результат – неудовлетворительный. Однако это не повод для революционных изменений на всех уровнях. Тем не менее, их избежать не удастся.

ЧМ. Туктамышева проиграла рекорду. А Самарин – вообще всем

Командный чемпион мира в Фукуоке стартовал с мирового рекорда. Победительница "Гран-при" Рика Кихира за прокат своей короткой программы получила умопомрачительную сумму баллов, опередив Елизавету Туктамышеву, которая также выдала лучший прокат в карьере. Борьба за победу в турнире идет очень жесткая. И пока сборная России – только третья после первого дня турнира.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дарья Клишина: "У меня российское гражданство и менять его на американское я не собираюсь"

28-летняя Дарья Клишина – одна из самых эффектных спортсменок страны. Время от времени шли разговоры, что она выделяется только внешностью, а в секторе все успехи так и останутся связаны с юниорским возрастом. Но в 2017 году двукратная чемпионка Европы в закрытых помещениях еще раз доказала, что это не так. Россиянка стала одной из героинь летнего спортивного сезона, с прыжком на гроссмейстерские 7 м заняв второе место на чемпионате мира в Лондоне. И вскоре после этого… пропала с радаров прессы. Почти 1,5 года Клишина была в недоступном для журналистов режиме. На днях Дарья прилетела в Россию. И первое интервью после продолжительного обета молчания дала "СЭ".

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