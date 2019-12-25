Медведев лучший в 2019-м, тренерская революция Семина и выход Слуцкого на трансферный рынок
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 25 декабря.
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