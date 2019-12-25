Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Медведев лучший в 2019-м, тренерская революция Семина и выход Слуцкого на трансферный рынок

18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 25 декабря.

Медведев — лучший спортсмен-2019

По традиции «СЭ» выбрал главных героев года.

«Когда мы звали Даню ужинать, он кричал: «Мама, я играю с Надалем. Закончу — приду!«

Родители Даниила Медведева — о том, как он вырос в мировую звезду и соперника Надаля по финалу US Open.

Статья главного тренера «Локомотива» Юрия Семина — специально для «СЭ»

Подробный анализ выступления железнодорожников в Лиге чемпионов-2019/20.

Александр Дюков: «Гинер — мой товарищ, но важно было дать сигнал всем остальным»

Президент РФС ответил на злободневные вопросы.

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