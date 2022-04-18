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Сегодня, 04:30

Огненный матч «Сочи» и «Локо», камбэк «Реала», инсайды о переходах в КХЛ. Главное за день

Читать «СЭ» в
Алексис Бека Бека и Вильсон Изидор.
Фото ФК «Локомотив»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 17 апреля.

«Локо» и «Сочи» устроили пожар: четыре гола, два удаления и безумная концовка. Лучший матч года в РПЛ?

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Сумасшедший камбэк «Реала», «Челси» ждет новый финал с «Ливерпулем», Неймар и Мбаппе выиграли французское класико

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Радулов, Войнов и Шипачев приедут к Знарку в «Ак Барс»? Свежие инсайды о переходах в КХЛ

Глобальные изменения в Казани, перестройка в СКА, усиление «Локомотива».

Капризов вошел в историю клуба. Впереди космические 100 очков за сезон и рекорды НХЛ

Изучаем обновленную статистику лучшего бомбардира и снайпера в истории «Миннесоты».

Квадратный «Спартак». Что не так с командой Ваноли перед кубковым дерби с ЦСКА

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о матче с «Рубином», предшествующем главной игре сезона.

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