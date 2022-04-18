Огненный матч «Сочи» и «Локо», камбэк «Реала», инсайды о переходах в КХЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 17 апреля.
«Локо» и «Сочи» устроили пожар: четыре гола, два удаления и безумная концовка. Лучший матч года в РПЛ?
«СЭ» рецензирует битву на «Фиште».
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Глобальные изменения в Казани, перестройка в СКА, усиление «Локомотива».
Изучаем обновленную статистику лучшего бомбардира и снайпера в истории «Миннесоты».
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о матче с «Рубином», предшествующем главной игре сезона.
«Мечта вернуться в «Спартак» по-прежнему жива». Колонка Дмитрия Аленичевачитать >
Главная битва КХЛ уже сегодня. ЦСКА идет за вторым кубком, «Магнитка» — за третьимчитать >
«Без «Спартака» интерес к футболу не тот». Истории к 100-летию красно-белых: Старостин, Романцев, Севидов, Дасаевчитать >
Невероятная история из фигурного катания: американка выучила русский язык, выступает под Чайковского и выиграла чемпионат мира!читать >