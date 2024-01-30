Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, дисквалификация Валиевой. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 29 января.

30 самых влиятельных людей российского футбола

Новая версия ежегодного рейтинга «СЭ», вновь — со множеством инсайдов.

CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

По поводу судьбы олимпийского золота Пекина-2022 для всей сборной России, видимо, предстоит отдельный суд.

В юности главный талант Коста-Рики укусил соперника, а потом мечтал об «Атлетико». Что нужно знать о новичке «Спартака»

Красно-белые подписали Манфреда Угальде из «Твенте».

У Валиевой отберут 10 медалей. Кому они достанутся?

Подсчеты «СЭ» и реакция на вердикт по делу Камилы в России и за рубежом.

Медведева снова обвиняют в нечестной игре. Но все это выглядит неубедительно

Россиянина упрекают за то, что туалетными перерывами в финале Australian Open он хотел сбить ритм Яннику Синнеру.

«Карьера Салтыкова развивается стремительно, мы не можем его сдерживать». Осинькин — о Гарре, Коваленко и своем будущем в «Крыльях»

читать >

Фигуристы с российскими корнями произвели фурор в Америке. Удивительные итоги чемпионата США

читать >

Русский вратарь избил канадца! Бердин не дал себя в обиду

читать >

Замена Дзюбе, альтернатива Джикии: в «Локо» едут два новичка — форвард и защитник

читать >

Не сломался в АХЛ и заново влюбил в себя болельщиков. Самсонов — лучший российский игрок недели в НХЛ

читать >

Сумасшествие в Хабаровске: «Амур» и «Магнитка» настреляли 13 шайб на двоих!

читать >

Тухель не справляется с «Баварией». Его пора отправлять в отставку?

читать >

Кот-д'Ивуар хотел арендовать тренера в женский сборной Франции, но выбил Сенегал своими силами. Ленини — в четвертьфинале!

читать >
0
Читайте также
Биография Юргена Клоппа: мог стать врачом и сделал «Ливерпуль» снова великим
Какие титулы теряет и сохранит Камила Валиева после решения CAS
Большинство опрошенных американцев поддержали меры Техаса по защите от мигрантов
В США предупредили о решительном ответе на удары по своей базе в районе Эт-Танф
Генсек НАТО обсудит с членами конгресса США поддержку Украины
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем
Популярное видео
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Металлург» и «Торпедо» вышли в плей-офф КХЛ
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев проиграл финал Синнеру, Кучеров идет на рекорд. Главное за день

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости