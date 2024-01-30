Рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, дисквалификация Валиевой. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 29 января.
30 самых влиятельных людей российского футбола
Новая версия ежегодного рейтинга «СЭ», вновь — со множеством инсайдов.
По поводу судьбы олимпийского золота Пекина-2022 для всей сборной России, видимо, предстоит отдельный суд.
Красно-белые подписали Манфреда Угальде из «Твенте».
Подсчеты «СЭ» и реакция на вердикт по делу Камилы в России и за рубежом.
Россиянина упрекают за то, что туалетными перерывами в финале Australian Open он хотел сбить ритм Яннику Синнеру.
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