Вечерний "СЭ"
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Кузнецов покорил «Калгари», «Монако» смыло под дождем, эксклюзив с Федоровым

18:30
Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 4 ноября.

Кузнецов покорил «Калгари» шикарными передачами. А Овечкин снова вписал себя в историю

«Вашингтон» обыграл «Калгари» — 4:2.

«Монако» смыло под дождем. Головин старался, но не спас

Монегаски проиграли в гостях «Сент-Этьену» (0:1), а могли подняться к зоне еврокубков.

«Есть мысль, что Олимпиада мне больше не нужна». Большое интервью Сергея Устюгова

Двукратный чемпион мира — об отношениях с норвежцами, восстановлении после травм и пополнении в семействе.

НХЛ собирается украсть новую партию ведущих игроков КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко

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