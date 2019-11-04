Кузнецов покорил «Калгари», «Монако» смыло под дождем, эксклюзив с Федоровым
18:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 4 ноября.
Кузнецов покорил «Калгари» шикарными передачами. А Овечкин снова вписал себя в историю
«Вашингтон» обыграл «Калгари» — 4:2.
Монегаски проиграли в гостях «Сент-Этьену» (0:1), а могли подняться к зоне еврокубков.
Двукратный чемпион мира — об отношениях с норвежцами, восстановлении после травм и пополнении в семействе.
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