Кузнецов покорил «Калгари», «Монако» смыло под дождем, эксклюзив с Федоровым

«Вашингтон» обыграл «Калгари» — 4:2.

Монегаски проиграли в гостях «Сент-Этьену» (0:1), а могли подняться к зоне еврокубков.

Двукратный чемпион мира — об отношениях с норвежцами, восстановлении после травм и пополнении в семействе.

Обзор дня Алексея Шевченко

Большое интервью легенды российского хоккея.