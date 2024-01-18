Круговой — в ЦСКА, Севикян — в «Ференцвароше», с «Сибири» сняли очки. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 17 января.
Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового
Но за это ему придется пройти через дубль.
Удивительный скандал с регламентом в КХЛ.
Андреева разобралась с Онс Жабер меньше чем за час, впервые выиграв у теннисистки из топ-10.
«Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»
Тамаш Хайнал рассказал «СЭ» подробности перехода полузащитника «Пари НН».
«С Этери Георгиевной хочу опровергнуть стереотип, что у нее не получается в мужском катании». Первое интервью Мозалева после перехода
Новичок группы Тутберидзе — о сложном решении и будущем.
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22 ноя 2023 05:15
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