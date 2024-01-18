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Круговой — в ЦСКА, Севикян — в «Ференцвароше», с «Сибири» сняли очки. Главное за день

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Данил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 17 января.

Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

Но за это ему придется пройти через дубль.

Фантастический провал руководства «Сибири». Клуб неверно посчитал легионеров и лишил себя 4 очков

Удивительный скандал с регламентом в КХЛ.

Мирра разгромила звезду женского тенниса. Громкая победа юной россиянки

Андреева разобралась с Онс Жабер меньше чем за час, впервые выиграв у теннисистки из топ-10.

«Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

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