Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Кокорин в Италии, «Тамбов» может сняться с РПЛ, Хабиб пробует себя в футболе

21:00
Александр Кокорин. Фото Спорт-Экспресс, Twitter
Александр Кокорин. Фото Спорт-Экспресс, Twitter

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 25 января.

Кокорин в Италии: первые слова и видео

Александр отправился из Москвы в Рим.

«99 процентов, что «Тамбов» перестанет существовать уже 31 января». Гендиректор клуба — о снятии с РПЛ

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала в интервью «СЭ» о ситуации в клубе, переговорах с Оганесяном и долгах перед футболистами.

«Жду предложений». Хабиб захотел в большой футбол — в нем он разбирается не хуже, чем в ММА

Чемпиона UFC в легком весе можно заявлять в конкурс футбольных знатоков.

«Доказали, что Россия — не проходная команда». Итоги гандбольного чемпионата мира

Генеральный директор ФГР Лев Воронин — о причинах поражения от Швеции и судьбе Велимира Петковича.

«Челси» снова уволил тренера. Лэмпард продержался полтора года

Сегодня клуб Романа Абрамовича объявил о расставании с Фрэнком Лэмпардом.

ЦИФРА ДНЯ
99
процентов
с такой вероятностью гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова оценила снятие клуба с РПЛ
ЦИТАТА
Выбрал Флоренцию, потому что знаю: это самый прекрасный город в Европе, а команда — топ
Александр Кокорин
форвард — о переходе из «Спартака» в «Фиорентину»

Телеправа в России стоят мало. Что нужно сделать РПЛ, чтобы зарабатывать больше

читать >

Нечего терять. «Спартак» готовится рвать соперников весной

читать >

Тихонов. Аленичев. Промес? Знаковые возвращения в «Спартак»

читать >

Да, Конор поржавел. Но хуже другое — его стиль застрял в 2016-м

читать >

Как РПЛ заработать и поднять популярность лиги

читать >

FIS должна поменять правила после скандала с Большуновым. Иначе — беда

читать >

Тутберидзе назвали «офигенной матерью», которая травит детей после ухода. Трусова лайкнула этот комментарий

читать >

На Большунова подали заявление в полицию после скандала в Лахти

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир