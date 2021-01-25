Кокорин в Италии, «Тамбов» может сняться с РПЛ, Хабиб пробует себя в футболе
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 25 января.
Кокорин в Италии: первые слова и видео
Александр отправился из Москвы в Рим.
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала в интервью «СЭ» о ситуации в клубе, переговорах с Оганесяном и долгах перед футболистами.
Чемпиона UFC в легком весе можно заявлять в конкурс футбольных знатоков.
Генеральный директор ФГР Лев Воронин — о причинах поражения от Швеции и судьбе Велимира Петковича.
Сегодня клуб Романа Абрамовича объявил о расставании с Фрэнком Лэмпардом.
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