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Кого может взять «Спартак», НХЛ определилась с Кубком Стэнли, Ян идет за поясом UFC

11 июля 2020, 19:15
Команда перед матчем. Капитан Георгий Джикия. Фото Александр Федоров «СЭ»., "СЭ"
Команда перед матчем. Капитан Георгий Джикия. Фото Александр Федоров «СЭ»., "СЭ"

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 11 июля.

Газизов прав: «Спартаку» нужны точечные покупки. Кто требуется красно-белым для чемпионства?

Какие позиции должны усилить спартаковцы, чтобы добиться высоких результатов.

НХЛ официально вернулась! Когда сыграют Овечкин и Панарин — все даты уже есть

Главное о рестарте сезона за океаном.

«Я стал лучше, а он — нет». Как Петр Ян ездил к Жозе Альдо, чтобы быть сильнее

«СЭ» — о совместных тренировках Петра Яна и одного из лучших бойцов в истории ММА Жозе Альдо.

Геннадий Орлов: «При Газизове «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»

Известный телекомментатор — о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

Дисквалификация Тедеско: один плюс два матча — это много или мало? Тренер «Спартака» легко отделался

Судьи и юристы РФС обидели главного тренера красно-белых, или наказание слабое и не даст нужного эффекта?

ЦИТАТА
При Газизове «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»
Геннадий Орлов
известный телекомментатор

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