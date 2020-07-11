Кого может взять «Спартак», НХЛ определилась с Кубком Стэнли, Ян идет за поясом UFC

Какие позиции должны усилить спартаковцы, чтобы добиться высоких результатов.

Главное о рестарте сезона за океаном.

«СЭ» — о совместных тренировках Петра Яна и одного из лучших бойцов в истории ММА Жозе Альдо.

Известный телекомментатор — о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

Судьи и юристы РФС обидели главного тренера красно-белых, или наказание слабое и не даст нужного эффекта?