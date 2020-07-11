Кого может взять «Спартак», НХЛ определилась с Кубком Стэнли, Ян идет за поясом UFC
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 11 июля.
Газизов прав: «Спартаку» нужны точечные покупки. Кто требуется красно-белым для чемпионства?
Какие позиции должны усилить спартаковцы, чтобы добиться высоких результатов.
Главное о рестарте сезона за океаном.
«СЭ» — о совместных тренировках Петра Яна и одного из лучших бойцов в истории ММА Жозе Альдо.
Известный телекомментатор — о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».
Судьи и юристы РФС обидели главного тренера красно-белых, или наказание слабое и не даст нужного эффекта?
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