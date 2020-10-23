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Избиение судьи в Грозном, скандал между Хэмилтоном и Петровым, прогнозы на РПЛ

21:45
23 октября. Грозный. «Ахмат» (мол.) — «Спартак» (мол.) — 0:0. Фото ФК «Ахмат»
23 октября. Грозный. «Ахмат» (мол.) — «Спартак» (мол.) — 0:0. Фото ФК «Ахмат»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 23 октября.

Заявление РПЛ об избиении арбитра в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Спартака»

Тинькофф РПЛ выступила с заявлением по ситуации с избиением главного арбитра матча Молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0). Встреча прошла в пятницу, 23 октября.

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Игнатьев считает, что «Краснодар» победит «Спартак», Бочаров ставит на ничью. Прогнозы на матчи 12-го тура РПЛ

Борис Игнатьев и Иван Бочаров дали «СЭ» прогнозы на матчи 12-го тура чемпионата России.

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