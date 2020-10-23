Избиение судьи в Грозном, скандал между Хэмилтоном и Петровым, прогнозы на РПЛ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 23 октября.
Заявление РПЛ об избиении арбитра в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Спартака»
Тинькофф РПЛ выступила с заявлением по ситуации с избиением главного арбитра матча Молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0). Встреча прошла в пятницу, 23 октября.
Шестикратному чемпиону мира не понравилась критика российским пилотом антирасистских акций.
Борис Игнатьев и Иван Бочаров дали «СЭ» прогнозы на матчи 12-го тура чемпионата России.
Немец ответил на вопросы журналистов перед матчем 12-го тура РПЛ с «Сочи».
Возможно, нас ждет самый крутой матч первого круга.
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