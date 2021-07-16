Итоги исполкома РФС, Газзаев против иностранца в сборной, возможные топ-трансферы лета
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 15 июля.
РФС в сложнейшей ситуации: отбор на ЧМ возобновится через полтора месяца, тренера сборной нет. Но Дюкову отступать некуда
Обозреватель «СЭ» — об итогах исполкома Российского футбольного союза.
«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева
Обстоятельный разговор со знаменитым российским тренером.
За какими историями мы будем следить, запасясь попкорном.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Некоторые цифры удивляют.
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