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Итоги исполкома РФС, Газзаев против иностранца в сборной, возможные топ-трансферы лета

01:15
Александр Дюков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 15 июля.

РФС в сложнейшей ситуации: отбор на ЧМ возобновится через полтора месяца, тренера сборной нет. Но Дюкову отступать некуда

Обозреватель «СЭ» — об итогах исполкома Российского футбольного союза.

«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева

Обстоятельный разговор со знаменитым российским тренером.

Холанн, Мбаппе, Кейн, Месси. Главные трансферные саги этого лета

За какими историями мы будем следить, запасясь попкорном.

Смена тренера в ЦСКА — благо для КХЛ. Красно-синие с Федоровым уже не будут явным фаворитом

Обзор дня Алексея Шевченко.

РФС раскрыл расходы клубов РПЛ: «Зенит» тратит на агентов в два раза больше «Спартака»

Некоторые цифры удивляют.

«Любой лимит ущербный». Дюков — о новом формате РПЛ, ограничениях на иностранцев и поисках тренера для сборной России

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Время восторгаться Руем Виторией пока не пришло. Через десять дней в Казани «Спартак» ждет совсем другая игра

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Двух наших пловцов сняли с Игр за десять дней до старта. Это просто издевательство

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