Испания вылетела с ЧМ, определились все пары 1/4 финала. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 6 декабря.
Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022
Сборная Марокко сотворила главную сенсацию плей-офф.
Португальцы более чем уверенно разобрались со Швейцарией и вышли в четвертьфинал.
6 декабря двумя матчами завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Чем запомнятся матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Журналисты считают, что эра Луиса Энрике в сборной закончена.
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