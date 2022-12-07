Испания вылетела с ЧМ, определились все пары 1/4 финала. Главное за день

Сборная Марокко сотворила главную сенсацию плей-офф.

Португальцы более чем уверенно разобрались со Швейцарией и вышли в четвертьфинал.

6 декабря двумя матчами завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Чем запомнятся матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Журналисты считают, что эра Луиса Энрике в сборной закончена.