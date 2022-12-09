Превью четвертьфиналов ЧМ, интервью Черчесова, рекорд Капризова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 8 декабря.
Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы
«СЭ» опросил восемь корреспондентов из стран — четвертьфиналистов чемпионата мира.
Франция выбьет Англию, Бразилия не оставит шансов Хорватии. Прогнозы Рабинера, Короткина и Волотко на четвертьфиналы ЧМ
А Месси придется играть дополнительное время.
Сестра просит Роналду покинуть сборную. А сам Криштиану угрожал уехать с ЧМ-2022, не попав в стартовый состав на матч с Швейцарией?
Что происходит в сборной Португалии
Парень из Кузедеево продолжает переписывать историю «Дикарей».
Интервью «СЭ» бывшего тренера сборной России.
Денис Казанский: «Тен Хагу хватило характера убрать Криштиану Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался»читать >
«Колдун», усадивший на скамейку Криштиану Роналду. Кто такой Рамуш, новый ударный форвард Португалиичитать >
Де ла Фуэнте назначен новым главным тренером сборной Испаниичитать >
«Этот парень просто придурок!» Что говорят о скандале с котом на пресс-конференции сборной Бразилиичитать >
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