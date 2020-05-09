Инсайды о «Локо», 10 лучших трансферов ЦСКА и коронавирус у участника UFC 249

«Майор вытащил мне осколок из горла и сказал: «Он временно останется немым». А я слово «временно» не расслышал...»

«Не было никакого желания работать с этими менеджерами и тренером». Участник самого громкого обмена в КХЛ о том, почему не заиграл в Америке