Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 28 апреля.

Уже вторая серьезная европейская лига останется без футбола до осени

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