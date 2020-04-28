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Франция завершила сезон, Чернышов рассказал о «Спартаке», Шубенков — о допинге и сомнительных рекордах

21:15
Килиан Мбаппе. Фото FRANCK FIFE, AFP
Килиан Мбаппе. Фото FRANCK FIFE, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 28 апреля.

Франция закончила сезон вслед за Голландией. Кто следующий?

Уже вторая серьезная европейская лига останется без футбола до осени

«Федун не нашел своего Галлиани, которому можно было бы доверять». Интервью бывшего главного тренера «Спартака»

Андрей Чернышов о Тедеско, Семине и Николиче.

«Левых шприцов до своей задницы я не допускаю». Бомбическое интервью Шубенкова

Звезда российской легкой атлетики поднимет настроение даже в непростые времена.

Что делать с контрактами игроков и тренеров? Как командам не остаться без Дзюбы, Кокорина, Соболева, Семина

Что делать с соглашениями футболистов и тренеров, которые завершаются в конце мая или июня?

«Зенит» — лидер, «Тамбов» — в Лиге чемпионов, «Сочи» — в Лиге Европы, «Спартак» — на грани вылета. Что было бы, если бы в РПЛ забивали только россияне

Таблица по новому формату.

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