Франция завершила сезон, Чернышов рассказал о «Спартаке», Шубенков — о допинге и сомнительных рекордах
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 28 апреля.
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