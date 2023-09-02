Федотов сыграл за ЦСКА, трансферное окно в Европе закрылось. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 1 сентября.
Федотов нарушил дисквалификацию ИИХФ. Что грозит ему, ЦСКА, КХЛ и нашему хоккею
Решение армейцев может заметно осложнить и без того непростую жизнь хоккейной России.
Следим за всеми переходами в заключительный день летнего окна.
Разбираем игру ЦСКА и его голкипера в первом матче после возвращения в КХЛ.
Сумасшедший переход Кайседо, отъезд Неймара из Европы и другие сделки окна.
Трепетные отношения между фанатами US Open и первой ракеткой России не дают соскучиться.
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