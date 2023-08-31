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«Балтика» обыграла «Зенит» в Кубке России, Карпин вызвал в сборную 49 игроков. Главное за день

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Игроки «Балтики» празднуют гол.
Фото ФК «Балтика»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 30 августа.

Калининградский праздник: «Балтика» переборола «Зенит» при 30 тысячах зрителей

Команда Сергея Игнашевича одержала третью победу подряд в FONBET Кубке России

В сборную России вызвано 49 футболистов! Но Карпин не сошел с ума

Разбираемся с сентябрьскими матчами сборной.

«Локомотив» снова теряет очки — на этот раз проиграли в Кубке «Ростову». Разницу сделал дублер Комличенко Голенков

Карпин готов к «Динамо»?

Определился состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов

В среду, 30 августа, состоялись заключительные матчи отборочного турнира Лиги чемпионов и стали известны все участники групповой стадии.

Горбачева — о своей пропаже: «Мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»

Российская фигуристка Алина Горбачева опубликовала в социальной сети видеоролики, в котором высказалась по поводу инцидента со своим исчезновением.

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