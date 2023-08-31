«Балтика» обыграла «Зенит» в Кубке России, Карпин вызвал в сборную 49 игроков. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 30 августа.
Калининградский праздник: «Балтика» переборола «Зенит» при 30 тысячах зрителей
Команда Сергея Игнашевича одержала третью победу подряд в FONBET Кубке России
Разбираемся с сентябрьскими матчами сборной.
Карпин готов к «Динамо»?
В среду, 30 августа, состоялись заключительные матчи отборочного турнира Лиги чемпионов и стали известны все участники групповой стадии.
Российская фигуристка Алина Горбачева опубликовала в социальной сети видеоролики, в котором высказалась по поводу инцидента со своим исчезновением.
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