Федор Емельяненко эффектно нокаутировал соперника, Канада опозорилась в матче с Россией, Овечкин бьет рекорды
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 29 декабря.
Голограмма и концерт Федора Емельяненко
Обозреватель «СЭ» — о победе Последнего императора над Куинтоном «Рампейджем» Джексоном.
Североамериканская пресса реагирует на сокрушительное поражение Канады от России (0:6) на молодежном чемпионате мира.
Но «Вашингтон» проиграл «Каролине» — 4:6.
Впервые за много лет у нашей сборной суперровный состав в женском одиночном катании — победить может любая.
Статистические итоги феерического матча.
ЦИФРА ДНЯ
6:0
ЦИТАТА
Приношу извинения за то, что не снял шлем во время гимна России. Я был потерян
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«Нет разницы, проиграть 0:1 или 0:6». Канадский тренер — о разгроме от Россиичитать >
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