Вечерний «СЭ»
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Федор Емельяненко эффектно нокаутировал соперника, Канада опозорилась в матче с Россией, Овечкин бьет рекорды

18:00
29 декабря. Сайтама. Федор Емельяненко покаутировал Куинтона.
29 декабря. Сайтама. Федор Емельяненко покаутировал Куинтона.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 29 декабря.

Голограмма и концерт Федора Емельяненко

Обозреватель «СЭ» — о победе Последнего императора над Куинтоном «Рампейджем» Джексоном.

«Мы можем как-то стереть это из памяти?» Канада в шоке от разгрома в матче с Россией

Североамериканская пресса реагирует на сокрушительное поражение Канады от России (0:6) на молодежном чемпионате мира.

Овечкин выстрелил и обогнал великого Селянне. До суперрекорда НХЛ — две легенды и 18 голов

Но «Вашингтон» проиграл «Каролине» — 4:6.

По спортивному принципу. На ЧЕ-2020 едут только призеры Красноярска

Впервые за много лет у нашей сборной суперровный состав в женском одиночном катании — победить может любая.

Россия устроила самое большое унижение Канады в истории МЧМ. Главные цифры канадского позора

Статистические итоги феерического матча.

ЦИФРА ДНЯ
6:0
С таким счетом Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
ЦИТАТА
Приношу извинения за то, что не снял шлем во время гимна России. Я был потерян
Барретт Хейтон
Капитан молодежной сборной Канады

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