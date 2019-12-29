Федор Емельяненко эффектно нокаутировал соперника, Канада опозорилась в матче с Россией, Овечкин бьет рекорды

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 29 декабря.

Обозреватель «СЭ» — о победе Последнего императора над Куинтоном «Рампейджем» Джексоном.

ЦИФРА ДНЯ

6:0 С таким счетом Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

ЦИТАТА Приношу извинения за то, что не снял шлем во время гимна России. Я был потерян

«Канадцы обо...сь сегодня. Их капитан — не мужик». Эмоции игроков после победы России читать > У Малкина и Панарина — хет-трики из передач. Артемий первым из русских выбил 50 очков читать > «Спартак» двадцатилетия: Промес, Веллитон и Титов в одной команде! читать > Чалов и «Брайтон». Подробности читать >