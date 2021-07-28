Еще три золота России на Олимпиаде и новый контракт Овечкина. Главные новости дня

Главные события вторника на Играх в Токио в материалах «СЭ».

Мельникова, Уразова, Листунова и Ахаимова победили в командном турнире по спортивной гимнастике.

Американцы не проигрывали эту дистанцию 25 лет!

Он добыл золото отменными киками в голову.

С новым пятилетним контрактом для капитана и символа «Вашингтона» даже невозможное становится возможным.