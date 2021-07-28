Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Tokyo 2020
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Еще три золота России на Олимпиаде и новый контракт Овечкина. Главные новости дня

02:00
Женская сборная России по спортивной гимнастике. Фото Getty Images
Женская сборная России по спортивной гимнастике. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 27 июля.

Россия держит золотой темп: итоги 27 июля на Олимпиаде-2020

Главные события вторника на Играх в Токио в материалах «СЭ».

Наши гимнастки вынесли американок без Байлз! Еще одна историческая победа России на Олимпиаде в Токио

Мельникова, Уразова, Листунова и Ахаимова победили в командном турнире по спортивной гимнастике.

Так не бывает! У России золото в плавании спустя четверть века! Рылов и Колесников оформили космический дубль!

Американцы не проигрывали эту дистанцию 25 лет!

Россия лучшая в тхэквондо! Владислав Ларин — запомните это имя

Он добыл золото отменными киками в голову.

В НХЛ никогда не платили таких денег ветеранам. Теперь Овечкин имеет все шансы побить рекорд Гретцки

С новым пятилетним контрактом для капитана и символа «Вашингтона» даже невозможное становится возможным.

Карпин просит перенести 6-й тур РПЛ в интересах сборной. Это вообще реально?

читать >

МОК запретил нашему чемпиону Рылову маску с котиком. Но акции BLM в Токио никого не смущают

читать >

«Ощущение, что у нас все мужчины — в юбках». Огонь от Трефилова: великий тренер разносит сборную за провальный старт

читать >

«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой

читать >

«Зенит» надолго остался без Оздоева. Почему это не страшно для чемпиона

читать >

Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии

читать >

Россияне разрывают 3x3. Большой баскетбол курит в сторонке

читать >

Не смогли... Осака, Ефимова и другие звезды, от которых в Токио ждали большего

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Шокирующие и постыдные плавки». Немецких гимнасток троллят из-за закрытых трико
Мать на Алтае выбросила дочь в окно и прыгнула следом
Полиция заинтересовалась активистами, борющимися с "обочечниками"
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд